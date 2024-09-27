ÇAKÜ'nün Al-Farabi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇAKÜ'nün Al-Farabi Ziyareti

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile iş birliği görüşmeleri yaptı.

27.09.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin, Al- Farabi Kazak Milli Üniversitesi'ne iş birliği ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ziyaret kapsamında Çiftçi'nin Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Duisenov Erkin Ermanovich ve üniversite yönetimi ile bir araya geldiği, iki üniversite arasındaki iş birliği imkanları üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği, ikili iş birliklerinin artırılması için Erasmus+ KA171 kurumlar arası anlaşma ve iyi niyet protokolleri imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çiftçi, Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile iş birliklerini desteklediklerini, hem Erasmus+ hem de uluslararası alanlarda çalışmak istediklerini, ortak proje, seminer, konferans yapmak istediklerini anlatarak, Türkiyat kongreleri başta olmak üzere fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında ortak kongreler düzenlemeyi amaçladıklarını, bu çerçevede Türk dünyasında sinerjiyi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ermanovich ise Türkiye'den birçok üniversite ile iş birliği yaptıklarını, bunların arasında Çankırı Karatekin Üniversitesinin de yer almasından mutluluk duyduklarını aktararak, ÇAKÜ'nün Erasmus+ başarısını duyduklarını, en kısa sürede projeye dahil olarak hareketliliklere başlamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Rektör, Farabi, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAKÜ'nün Al-Farabi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: ÇAKÜ'nün Al-Farabi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement