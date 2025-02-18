ÇAKÜ Senatosu 2024-2025 Toplantısı

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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Senatosu'nun 2024-2025 bahar dönemi planlama ve hazırlık toplantısı yaptığı bildirildi.

Toplantının, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında düzenlendiği belirtilen açıklamada, 2024-2025 güz dönemine yönelik bir değerlendirme yapılarak bahar dönemine dair planlamalar ve hazırlık çalışmalarının görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çiftçi, güz dönemi hedeflerini bir bir gerçekleştirerek tamamladıklarını, yeni dönemde daha büyük hedeflerle çalışmaya devam edeceklerini ve akademik gelişime katkı sağlamak istediklerini belirtti.

ÇAKÜ'de 12 programın akredite edildiğini aktaran Çiftçi, bundan sonraki süreçte 27 programın daha akreditasyona tabi tutulacağını, böylelikle 39 programla Türkiye'de ilk sırada yer almayı hedeflediklerini kaydetti.