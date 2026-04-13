Çaldere'deki Atık Su Sorunu Çözüldü

13.04.2026 16:02
MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'nin 15 yıllık atık su sorunu, MARSU ekiplerinin çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 70 haneli Çaldere Mahallesi'nde çevre kirliliği ve kokuya neden olan atık suların tahliyesi için 1200 metre uzunluğunda altyapı çalışması başlattı. Yıllardır açıktan akan ve halk sağlığını tehdit eden atık suların kontrol altına alınması amacıyla yürütülen projede sona gelindi. Çalışmalar kapsamında döşenen 1200 metrelik hattın yanı sıra, atık suların tek noktada toplanması için 1000 kişi kapasiteli fosseptik çukuru inşa edilecek. Böylece atık suların tarlalara ve yerleşim alanlarına zarar vermeden tahliye edilmesi sağlanacak. Mahalle Muhtarı Bahattin Akan, 15 yıllık sorunun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Atık sularımız boşuna akıyordu, çevre ve tarlalar zarar görüyordu. Çocukların sağlığı tehlikedeydi ve köylüler kokudan duramıyordu. Şimdi çok güzel oldu" dedi.

Görüntü DÖkümü

---------

-Atık su sorunu çözülen mahalleden genel dron görüntüleri

-MARSU ekiplerinin çalışması

-Muhtarın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Mardin, Güncel, Son Dakika

