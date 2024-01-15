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Çaldıran'da kar kalınlığı 47 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü - Son Dakika
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Çaldıran'da kar kalınlığı 47 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar kalınlığı 47 santimetreyi bulurken, hayat adeta durma noktası geldi. Doğu Anadolu Bölgesini 1 haftadan buyana etkisi altına kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor. Sıfırın altında 46.4 derece ile 1990 yılında Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldü. Kar kalınlığının yer yer 47 santimetreyi aştığı ilçede park halindeki araçlar, kara gömüldü. Kar yağışının ardından etkisini göstermeye başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle çarşı merkezinde bulunan iş yerlerinin çatılarda yaklaşık 1.5 metrelik buz sarkıtları sarkmaya başladı.

Çaldıran\'da kar kalınlığı 47 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü
15.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:01
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Çaldıran'da kar kalınlığı 47 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde kar kalınlığı 47 santimetreyi bulurken, hayat adeta durma noktası geldi.

Doğu Anadolu Bölgesini 1 haftadan buyana etkisi altına kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor. Sıfırın altında 46.4 derece ile 1990 yılında Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldü. Kar kalınlığının yer yer 47 santimetreyi aştığı ilçede park halindeki araçlar, kara gömüldü. Kar yağışının ardından etkisini göstermeye başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle çarşı merkezinde bulunan iş yerlerinin çatılarda yaklaşık 1.5 metrelik buz sarkıtları sarkmaya başladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çaldıran'da kar kalınlığı 47 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü - Son Dakika
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