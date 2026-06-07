Çaldıran'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Çaldıran'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Çaldıran\'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
07.06.2026 13:41
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Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ve pikap çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın Çaldıran ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çaldıran ilçe merkezine yakın bir kavşakta meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 35 VK 709 plakalı hafif ticari araç ile 38 ADF 386 plakalı pikap çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları incelemede 4 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirledi. Yaralı 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çaldıran'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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