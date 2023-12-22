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Çaldıran SYDV Mütevelli Heyeti Üyeleri Seçildi

Çaldıran SYDV'ye mütevelli heyet üyeleri seçildi

Çaldıran SYDV Mütevelli Heyeti Üyeleri Seçildi
22.12.2023 - 13:28,
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Van'ın Çaldıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) bir yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyet üyeleri seçildi.

Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi toplantı salonunda yapılan seçimde, Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Mahalle Muhtarı Halis Eryıldırım ve Demircik Mahallesi Muhtarı Reşit Çınar, mütevelli heyete seçildi.

Öte yandan kaymakamlık toplantı salonunda yapılan STK seçimini ise oy birliği ile Kardelen Çaldıran Kadın ve Aile Derneği Başkanı Filiz Çınarbay kazandı.

Yeni seçilen üyelere başarı dileyen Çaldıran SYDV Müdürü Hüseyin Efeoğlu, "İhtiyaç sahiplerine ulaşmada üyelerimize önemli görevler düşmektedir. Sosyal devlet ilkesi gereği vakıf olarak gerçek ihtiyaç sahiplerine imkanlar dahilinde gerekli destekleri vereceğiz. Devlet olarak her zaman vatandaşın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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