California'da çıkan orman yangınları yerleşim birimlerine sıçradı

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ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde çıkan orman yangınlarının yerleşim birimlerine sıçraması sonucu en az 6 ev kullanılamaz hale geldi.

ABC News'in haberine göre yetkililer, pazar günü patlatılan havai fişeklerin yol açtığı orman yangınının yerleşim birimlerine sıçradığını duyurdu.

Yangının yaklaşık 2,6 kilometrekarelik alanı kül ettiğini belirten yetkililer, 6 evin yandığını ve 7 konutun da zarar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, bölgede hava sıcaklığının 38,9 dereceye ulaştığını ve eyalet genelindeki farklı orman yangınlarının da sürdüğünü ifade etti.