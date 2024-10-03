California'da Yapay Zeka Yasası Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

California'da Yapay Zeka Yasası Durduruldu

Yargıç, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere yönelik yasayı Anayasa'ya aykırı buldu.

03.10.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinde, 5 Kasım'da yapılacak başkan seçimiyle ilişkili yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin engellenmesi amacıyla hazırlanan yeni yasa için yürütmenin durdurulması kararı alındı.

ABD Bölge Yargıcı John A. Mendez, yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin önüne geçmek için yürürlüğe giren yasa hakkındaki kararını açıkladı.

Mendez, yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin önemli riskler oluşturduğunu ancak California'da yürürlükte olan ilgili yasanın, ABD Anayasası Birinci Değişikliği'nde yer alan ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin maddeyi ihlal ettiğine karar verdi.

Yargıç Mendez, bu yasanın "neşter" yerine "çekiç" görevi görerek "mizahi" ifadeleri engellediğini ve demokratik tartışmalar için özgür fikir alışverişini anayasaya aykırı şekilde engellediğini kaydetti.

Mendez, ihtiyati tedbir kapsamında yeni yasa için yürütmenin durdurulması kararı aldı.

California Valisi Gavin Newsom'un sözcüsü Izzy Gardon, yaptığı açıklamada, "Deepfakeler seçimlerimizin bütünlüğünü tehdit ediyor ve bu yeni yasalar ifade özgürlüğünü korurken demokrasimizi de koruyor." ifadesini kullandı.

Gardon, mahkemelerin, eyaletin tehlikeli ve yanıltıcı yapay zeka ile üretilmiş sahte içeriklerle ilgili düzenleme yapma yeteneğini destekleyeceğinden "emin" oldukları ifade etti.

Newsom, 18 Eylül'de başkan seçimiyle ilişkili yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin önüne geçmek için yasa tasarıları imzalamıştı.

Valinin imzasıyla yürürlüğe giren yasalar, seçimlerle ilgili yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin oluşturulması ve yayımlanmasını yasa dışı hale getirirken mahkemelere, bu içeriğin paylaşımını durdurma ve bundan dolayı kişi veya kurumlara ceza verme yetkisi tanıyor. Yasalar ayrıca yapay zeka ile üretilmiş sahte içerik üreticisine tazminat davası açılmasına da imkan tanıyor.

Newsom ayrıca oyuncu ve sanatçıların, onayları alınmadan isimlerinin ve görüntülerinin yapay zeka ile izinsiz kopyalanması ve kullanılmasının önüne geçmek için iki yasa tasarısı daha imzalamıştı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, California, Teknoloji, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel California'da Yapay Zeka Yasası Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:55 Putin’in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı Putin'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
19:22 RAMS Başakşehir, Rapid Wien’e 2-1 mağlup oldu RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:51 Okan Buruk, Acun Ilıcalı’yı takipten çıkardı Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
18:17 İstanbul Boğazı’nın son hali dehşete düşürdü İstanbul Boğazı'nın son hali dehşete düşürdü!
18:09 Depremde 19 kişiye mezar olan apartmanın sakinleri olacakları 20 yıl önce görmüş: Bizi bu fırından kurtarın Depremde 19 kişiye mezar olan apartmanın sakinleri olacakları 20 yıl önce görmüş: Bizi bu fırından kurtarın
18:04 Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor’un hisselerinin satılacağı iddia edildi Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin satılacağı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 13:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: California'da Yapay Zeka Yasası Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement