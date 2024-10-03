California'da Yapay Zeka Yasası Durduruldu

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ABD'nin California eyaletinde, 5 Kasım'da yapılacak başkan seçimiyle ilişkili yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin engellenmesi amacıyla hazırlanan yeni yasa için yürütmenin durdurulması kararı alındı.

ABD Bölge Yargıcı John A. Mendez, yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin önüne geçmek için yürürlüğe giren yasa hakkındaki kararını açıkladı.

Mendez, yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin önemli riskler oluşturduğunu ancak California'da yürürlükte olan ilgili yasanın, ABD Anayasası Birinci Değişikliği'nde yer alan ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin maddeyi ihlal ettiğine karar verdi.

Yargıç Mendez, bu yasanın "neşter" yerine "çekiç" görevi görerek "mizahi" ifadeleri engellediğini ve demokratik tartışmalar için özgür fikir alışverişini anayasaya aykırı şekilde engellediğini kaydetti.

Mendez, ihtiyati tedbir kapsamında yeni yasa için yürütmenin durdurulması kararı aldı.

California Valisi Gavin Newsom'un sözcüsü Izzy Gardon, yaptığı açıklamada, "Deepfakeler seçimlerimizin bütünlüğünü tehdit ediyor ve bu yeni yasalar ifade özgürlüğünü korurken demokrasimizi de koruyor." ifadesini kullandı.

Gardon, mahkemelerin, eyaletin tehlikeli ve yanıltıcı yapay zeka ile üretilmiş sahte içeriklerle ilgili düzenleme yapma yeteneğini destekleyeceğinden "emin" oldukları ifade etti.

Newsom, 18 Eylül'de başkan seçimiyle ilişkili yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin önüne geçmek için yasa tasarıları imzalamıştı.

Valinin imzasıyla yürürlüğe giren yasalar, seçimlerle ilgili yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin oluşturulması ve yayımlanmasını yasa dışı hale getirirken mahkemelere, bu içeriğin paylaşımını durdurma ve bundan dolayı kişi veya kurumlara ceza verme yetkisi tanıyor. Yasalar ayrıca yapay zeka ile üretilmiş sahte içerik üreticisine tazminat davası açılmasına da imkan tanıyor.

Newsom ayrıca oyuncu ve sanatçıların, onayları alınmadan isimlerinin ve görüntülerinin yapay zeka ile izinsiz kopyalanması ve kullanılmasının önüne geçmek için iki yasa tasarısı daha imzalamıştı.