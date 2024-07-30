California tarihinin en büyük 6. orman yangını: 373 bin dönümden fazla alan kül oldu - Son Dakika
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California tarihinin en büyük 6. orman yangını: 373 bin dönümden fazla alan kül oldu

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ABD'de California eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını olarak kayıtlara geçen 'Park' yangında şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alan kül oldu. Alevlerle mücadele sürüyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de çıkan yangın, hızla yayılarak büyüyor. Yangının kontrol altına alınabilen kısmı sadece yüzde 14. Yangını çıkarmakla suçlanan şahıs mahkemeye çıktı ve duruşma ertelendi.

30.07.2024 16:40
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- California tarihinin en büyük 6. orman yangını: 373 bin dönümden fazla alan kül oldu

CALİFORNİA - ABD'de California eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını olarak kayıtlara geçen "Park" yangında şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alan kül oldu. Alevlerle mücadele sürüyor.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz Çarşamba günü günü çıkan "Park" yangını giderek yayılıyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı verilerine göre "Park yangını", eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını oldu. Alevler şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alanı küle çevirdi. Cuma gününden pazar gününe kadar 2 kat büyüyen yangın nedeniyle 4 bölgede en az 114 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının yalnızca yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. Söndürme çalışmaları binlerce itfaiyecinin katılımıyla sürüyor.

Yangını başlatmakla suçlanan şahıs mahkemeye çıktı

Öte yandan yangını çıkarmakla suçlanan ve perşembe günü tutuklanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 1 Ağustos Perşembe gününe ertelendi. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel California tarihinin en büyük 6. orman yangını: 373 bin dönümden fazla alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: California tarihinin en büyük 6. orman yangını: 373 bin dönümden fazla alan kül oldu - Son Dakika
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