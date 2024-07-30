Güncel

Görüntüler The Walking Dead\'den bir kare değil tamamen gerçek

Sahtekarlar şimdi de diploma satmaya başladı! e-Devlet iddiaları ise tam skandal

Genç kadın çarşafla kendini asarak intihar etti, geriye yürek yakan bu sözleri kaldı

Kenan Işık için tören düzenlendi! Bir isim tabutun başından hiç ayrılmadı

Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

- California tarihinin en büyük 6. orman yangını: 373 bin dönümden fazla alan kül oldu

CALİFORNİA - ABD'de California eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını olarak kayıtlara geçen "Park" yangında şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alan kül oldu. Alevlerle mücadele sürüyor.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz Çarşamba günü günü çıkan "Park" yangını giderek yayılıyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı verilerine göre "Park yangını", eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını oldu. Alevler şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alanı küle çevirdi. Cuma gününden pazar gününe kadar 2 kat büyüyen yangın nedeniyle 4 bölgede en az 114 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının yalnızca yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. Söndürme çalışmaları binlerce itfaiyecinin katılımıyla sürüyor.

Yangını başlatmakla suçlanan şahıs mahkemeye çıktı

Öte yandan yangını çıkarmakla suçlanan ve perşembe günü tutuklanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 1 Ağustos Perşembe gününe ertelendi. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenildi.