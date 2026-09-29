California, tek kullanımlık elektronik sigaraya üretim ve ithalat yasağı getirdi - Son Dakika
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California, tek kullanımlık elektronik sigaraya üretim ve ithalat yasağı getirdi

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California Valisi Gavin Newsom, çevre kirliliğini önlemek için tek kullanımlık elektronik sigaraların üretim, ithalat ve satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Üretim ve ithalat 1 Ocak 2027'de, perakende satış 1 Ocak 2028'de yasaklanacak; ihlallere 500 ila 2 bin dolar ceza uygulanacak.

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında tek kullanımlık elektronik sigaraların üretiminin, ithalatının ve perakende satışının yasaklanmasını öngören kararnameye imza attı.

ABC News'un haberine göre, California'da tek kullanımlık elektronik sigaranın yol açtığı çevre kirliliğine karşı harekete geçildi.

Düzenleme kapsamında, California genelinde pille çalışan tek kullanımlık elektronik sigaraların imalatı ve ithalatı 1 Ocak 2027'de, perakende satışları ise 1 Ocak 2028'de yasaklanacak.

Yasağı ilk kez ihlal edenlere 500 dolar, ikinci ihlalde 1000 dolar ve sonraki ihlallerde ise 2 bin dolar para cezası uygulanacak.

Tek kullanımlık elektronik sigara atığından kaynaklanan pil asidinin ve toksik kimyasalların toprağa ve suya karışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen kararname, Vali Newsom tarafından imzalandı.

California'da faaliyet gösteren bir kamu yararı araştırma grubunun verilerine göre, ABD'de her gün yaklaşık 500 bin tek kullanımlık elektronik sigara çöpe atılıyor.

Kaynak: AA
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