California Valisi Newsom'dan İslam Merkezi saldırısına kınama
19.05.2026 10:31
California Valisi Newsom, San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak terör ve nefret eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Diğer yetkililer de İslam karşıtlığına karşı birlik çağrısı yaptı.

ABD'nin California eyaleti Valisi Gavin Newsom, İslam Merkezi'ne düzenlenen saldırıya tepki göstererek, "terör ve sindirme eylemlerine" müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

CNN'in haberine göre, San Diego'daki İslam Merkez'ine dün düzenlenen silahlı saldırıya yönelik tepkiler büyüyor.

California Valisi Newsom, söz konusu saldırı karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "İbadet eden kişiler canlarından endişe etmemelidir." ifadesini kullandı.

"Nefret"in California'da yeri olmadığını belirten Newsom, "Dini topluluklara yönelik terör veya sindirme eylemlerine müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

"Korku siyasetine karşı bir arada olmalıyız"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de yaptığı açıklamada, "Müslüman karşıtı" olarak tanımladığı saldırıya tepki gösterdi.

İslam karşıtlığının ülke genelindeki Müslümanları tehlikeye attığını belirten Mamdani, "Bu durumla doğrudan yüzleşmeli ve korku siyasetine karşı bir arada olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria ise saldırıyı "şiddetle" kınayarak, ibadethaneler konusunda ek güvenlik önlemleri alınacağına işaret etti.

Gloria, "San Diego'da nefret ve İslam düşmanlığına yer yoktur." görüşünü paylaştı.

San Diego İslam Merkez'ine saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkez'ine dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

