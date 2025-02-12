California Yangınları İçin 1 Milyar Dolar Ek Bütçe

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınların ardından Sigorta İhtiyaçlarına Adil Erişim (FAIR) Planı'na 1 milyar dolarlık ek bütçe ayrıldı.

California eyaleti Sigorta Departmanı'ndan, eyaletteki yangınların ardından FAIR Planı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, özel sigortaya erişimi olmayan kişilere sigorta hizmeti sağlayan planın, eyalette hizmet veren özel sigorta şirketlerinden 1 milyar dolarlık daha ek bütçe almasına izin verildiği belirtildi.

FAIR planı, özel sigorta şirketlerinin ödeme yaptığı bir havuz olarak işlev görürken, özel sigortaya erişimi olmayan kişilere hizmet sağlıyor.

Öte yandan, ev sahipleri kalıcı teminat bulana kadar "geçici" bir çözüm sunan bu plan, eyaletteki büyük yangınların ardından, eskisine kıyasla çok daha fazla kişiye hizmet vermek durumunda kaldı.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.