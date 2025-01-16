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California Yangınları Rüzgarla Yayılabilir

California Yangınları Rüzgarla Yayılabilir

Los Angeles'taki yangınlara müdahale, beklenen Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabilir.

16.01.2025 13:51
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ABD'li yetkililer, California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde 10 gündür devam eden yangınlara müdahalenin gelecek hafta ülkeyi vurması beklenen Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabileceğini bildirdi.

Los Angeles Ulusal Hava Durumu Merkezi, X sosyal medya hesabından ülkede 10 gündür kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yangınla mücadelenin gelecek hafta saatte yaklaşık 72 ila 105 kilometre hızla esmesi beklenen Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabileceği ifade edilirken geçen haftaki kadar olumsuz koşulların tekrarlanmamasının beklendiği belirtildi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Palisades bölgesinde çıkan ve yaklaşık 24 bin dönümlük bir alanı etkileyen yangının yüzde 21'i, Eaton bölgesinde çıkan ve yaklaşık 14 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 45'i kontrol altına alındı.

ABD medyasındaki haberlere göre, Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yangınlar nedeniyle kaybolan yaklaşık 30 kişinin hala bulunamadığını bildirdi.

Los Angeles metropol bölgesinde 120 binden fazla elektrik abonesi yangınlar nedeniyle elektriksiz kaldı.

Orman yangınlarıyla ilgili suçlar için yeni görev gücü oluşturuluyor

Yetkililer, yanan özel mülklerde tehlikeli madde incelemesi tamamlanana kadar bölge sakinlerinin yangın enkazını kaldırmasını veya temizlemesini güvenlik tehlikesi nedeniyle yasakladı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), orman yangınlarında zarar gören mülklerden tehlikeli evsel atıkların çıkarılması için 500 personeli görevlendirerek temizlik süreci için yaklaşık 100 milyon dolar tahsis etti.

Yetkililer, orman yangınlarıyla ilgili suçlarla mücadele etmek üzere ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve yerel yetkililerden oluşan bir görev gücü oluşturdu.

Oluşturulan yeni görev gücünün, kundaklama, yağmacılık, dolandırıcılık ve yasadışı insansız hava aracı (İHA) faaliyetleri gibi suçlara odaklanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel California Yangınları Rüzgarla Yayılabilir - Son Dakika

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