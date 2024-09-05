Çalıntı Motosiklet Antalya'da Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çalıntı Motosiklet Antalya'da Bulundu

Çalıntı Motosiklet Antalya\'da Bulundu

Kepez ilçesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan siyaha boyanmış plakasız motosikletin 6 ay önce çalındığı tespit edildi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, motosikletin şasi numarasının kazındığını ve üzerine parmak izi çalışması yapıldığını belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri motosikleti çalan şüpheliyi arıyor.

05.09.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da bir apartmanın bahçesinde 6 ay önce çalındığı tespit edilen motosiklet, bulundu. Ekipler, şasi numarası kazınmış ve gövdesi siyaha boyanmış plakasız motosiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi Düden Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde siyaha boyanmış plakasız motosikletin uzun süredir durmasından şüphelenen bina sakinleri, dün saat 22.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosikletin şaşi numarasının kazındığını fark edince bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

SİYAHA BOYANMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri motosiklet üzerinde parmak izi çalışmasında bulundu. Motosikletin 6 ay önce çalındığını, gövdesinin sprey boya ile siyaha boyandığını tespit eden ekipler, motosikleti çekmesi için çekici çağırdı. Ekipler, motosikleti çalan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Antalya, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıntı Motosiklet Antalya'da Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:15:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çalıntı Motosiklet Antalya'da Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement