Çalıntı Motosiklet Antalya\'da Bulundu

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ANTALYA'da bir apartmanın bahçesinde 6 ay önce çalındığı tespit edilen motosiklet, bulundu. Ekipler, şasi numarası kazınmış ve gövdesi siyaha boyanmış plakasız motosiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi Düden Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde siyaha boyanmış plakasız motosikletin uzun süredir durmasından şüphelenen bina sakinleri, dün saat 22.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosikletin şaşi numarasının kazındığını fark edince bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

SİYAHA BOYANMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri motosiklet üzerinde parmak izi çalışmasında bulundu. Motosikletin 6 ay önce çalındığını, gövdesinin sprey boya ile siyaha boyandığını tespit eden ekipler, motosikleti çekmesi için çekici çağırdı. Ekipler, motosikleti çalan şüpheliyi arıyor.