Çalışma Bakanı Işıkhan, Azerbaycan\'ın Hankendi şehrinde mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir araya geldi.

Işıkhan, "SocGov 2026: Dijital Analitik ve Akıllı Yönetişim Uluslararası Forumu"na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde mevkidaşı Aliyev ile görüştü.

Görüşmede, iki bakanlık arasındaki işbirliği gündemi kapsamında yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, karşılıklı fayda sağlayan tecrübe ve bilgi alışverişinin düzenli şekilde sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında yürütülen işbirliğinin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki temasların sürdürülmesi ve mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında büyük önem taşıdığını vurgulayan Işıkhan, bu alanlardaki işbirliğini derinleştirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.