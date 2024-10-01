Çalışma İzni Kriterleri Güncellendi - Son Dakika
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Çalışma İzni Kriterleri Güncellendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı iş gücü için yeni kriterler belirledi.

01.10.2024 14:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'ye nitelikli yatırımcı ve iş gücünün çekilmesi, yerli iş gücü arzının sınırlı kalması sebebiyle ihtiyacın karşılanamadığı alanlarda yabancı iş gücünden tamamlayıcı mahiyette faydalanılması, yerli iş gücüyle ihtiyacı karşılanabilen sektör ve mesleklerde de koruyucu tedbirler alınması amacıyla çalışma izni değerlendirme kriterlerinin güncellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çalışma izni başvurularının uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirildiği, bu politika uyarınca Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu işgücünün öncelikle yerli işgücünden karşılanması, bunun mümkün olmaması halinde uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanılmasının esas olduğu belirtildi.

Bunun, Türkiye'nin kalkınması ve küresel rekabette geri kalmaması için bir gereklilik olduğu vurgulanan açıklamada, eğitim, mesleki deneyim, bilim ve teknolojiye katkı, yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi gibi özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü ya da yatırımcı olarak değerlendirilen yabancıların ülkeye kazandırılması ve bu kişilerin sağlayacağı katma değerin Türkiye'nin kalkınması açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bu kapsamda, uluslararası iş gücü hareketlerinin yönetiminin, belirli alanlarda kolaylaştırıcı, belirli alanlarda ise koruyucu tedbirler alınması yoluyla ideal bir dengede yürütülmesinin ülke menfaatlerinin bir gereği olduğu dile getirildi.

Güncellenen kriterler bugünden itibaren yürürlüğe girdi

Küresel, bölgesel ve ulusal çapta yaşanan muhtelif gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin küresel arenadaki konumunun yanı sıra iş gücü piyasasının dinamikleri ve ihtiyaçlarının da zaman içerisinde değiştiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda başta 12. Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerinde çizilen çerçeve, sektör/meslek/iş temelinde yapılan analizler, sektör temsilcilerinin talepleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri, idari kayıt ve veriler ile benzeri hususlar dikkate alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda; nitelikli yatırımcı ve iş gücünün ülkemize çekilmesi, yerli iş gücü arzının sınırlı kalması sebebiyle ihtiyacın karşılanamadığı alanlarda yabancı iş gücünden tamamlayıcı mahiyette faydalanılması, yerli iş gücüyle ihtiyacı karşılanabilen sektör/meslek/işler bakımından da koruyucu tedbirler alınması ve kayıtlı istihdamın artırılması amaçlarıyla çalışma izni değerlendirme kriterleri güncellenmiştir.

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 22'nci maddesi gereğince güncellenen 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri' 1 Ekim tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Yapılan yeni düzenleme kapsamında; genel değerlendirme kriterleri olarak da bilinen 'istihdam', 'ücret' ve 'mali yeterlilik' kriterleri güncellenmiş, muhtelif sektör/meslek/işler için gerekli koşullar ve kriterler düzenlenmiş ve genel değerlendirme kriterlerinden istisna tutulacaklar belirlenmiştir."

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma İzni Kriterleri Güncellendi - Son Dakika

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