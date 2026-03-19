Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

19.03.2026 16:08
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İçeride, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kasteden her türlü ifsat girişimleriyle mücadele ederken, hedeflerimize kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"Bu mübarek atmosferin, başta Gazze olmak üzere, bölgemizde ve dünyada akan kanın ve göz yaşının durmasına, savaşların sona ermesine, barış ve huzur ortamının tesis edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulunan Işıkhan, "Ülkece, yediden yetmişe hep birlikte, Ramazan-ı Şerif'in ruhuna uygun bir şekilde, vatandaşlarımızla bereketli sofralarda buluştuk, hemhal olduk, hasbihal ettik. Gencinden yaşlısına, emeklisinden çalışanına kadar her bir vatandaşımızla bir araya gelerek, geleceğin güçlü Türkiye'sini el ele vererek birlikte inşa etme ahdimizi tazeledik." değerlendirmesini yaptı."

Işıkhan, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim ve istihdam temelindeki çalışmaların sürdürüleceğini, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına yönelik hizmetlerin hassasiyetle yürütülmeye devam edeceğini aktardı.

"Hedeflerimize kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin dış politikada karşılaştığı tehditlere karşı mücadele kararlılığını vurgulayan Işıkhan, "İçeride, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kasteden her türlü ifsat girişimleriyle mücadele ederken, hedeflerimize kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Terörsüz Türkiye" ideali başta olmak üzere, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ve dünyada adaletin, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya hedefiyle ortaya koymuş olduğumuz tüm çalışmaların, tüm gayretlerin ve hasbi niyetli girişimlerimizin, bölge coğrafyamızda yakılarak dünya geneline yayılmaya çalışılan ateşe, savaş ortamına ve küresel finansal istikrarsızlıklara son vereceğine olan yüksek inançla gece gündüz çalışmaya, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Rabb'imize, bizi bir bayrama daha birlik ve beraberlik içerisinde ulaştırmış olduğu için hamd ediyor, tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların ve ibadetlerin kabulünü niyaz ediyorum. Bu mübarek günlerin tüm dünyaya selamet ve huzur getirmesini diliyor, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

