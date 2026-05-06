Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

06.05.2026 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"(Doruk Madencilik) Sendikalar ve işverenlerle yapılan görüşmeler neticesinde sükunet ve sağduyu ile maden işçilerimizin alacaklarının ödenmesi noktasında işverenlerimiz taahhütte bulundular" - "(Emekli bayram ikramiyesi) Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sendikalar ve işverenlerle yapılan görüşmeler neticesinde sükunet ve sağduyu ile maden işçilerimizin alacaklarının ödenmesi noktasında işverenlerimiz taahhütte bulundular." dedi.

Işıkhan, Meclis'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Doruk Madencilik işçilerinin sürecini başından bu yana takip ettiklerini ifade eden Işıkhan, konuya ilişkin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını talimatlandırdıklarını belirtti.

Firmaya, işçi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 2023'te 2 milyon lira ceza kestiklerini aktaran Işıkhan, 2025'te ise aynı sebeple firmaya 20 milyon liraya yakın bir ceza kesildiğini ifade etti.

Sağduyu ile bu sürecin tamamlandığını anımsatan Işıkhan, çalışma barışının korunmasının önemine dikkati çekti.

Işıkhan, "Sendikalar ve işverenlerle yapılan görüşmeler neticesinde sükunet ve sağduyu ile maden işçilerimizin alacaklarının ödenmesi noktasında işverenlerimiz taahhütte bulundular." dedi.

Bakanlık olarak her zaman emekçilerin yanında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Bayramdan önce de işçi alacaklarının emekçi kardeşlerimize ödenmesi sürecinde de yanlarında olduk. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 24 yıldır her zaman emekçimizin yanında olduk. İçişleri Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımızla koordineli bir şekilde başarıyla bu süreci yürüttük." ifadelerini kullandı.

Emekçiden yana tavırlarını her zaman gösterdiklerini belirten Işıkhan, işçi ve işvereni bir araya getirerek bu süreci tamamladıklarını belirtti.

İstihdam rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özellikle emekçilerimize haklarının verilmesinin yanında istihdamda, iş gücüne katılımda tarihi seviyelere ulaşmış durumdayız. İşsizlik oranı yüzde 8,1 olarak açıklandı. Bunun arkasında, 24 yıldır Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz aktif iş gücü politikalarımızın önemli etkilerini görüyoruz. Güç programını siz de yakından takip ediyorsunuz. Özellikle gençlere yönelik çok önemli bir istihdam hamlesi olacaktır. 5 alt projeden oluşan bu hamlemizin büyük bir kısmı zaten şu an uygulamada yerini almış durumda."

"Savaş sarmalında dahi Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var"

Işıkhan, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını sağlamak ve istihdamı artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Genç işsizlik oranında da düşüş olduğunu belirten Işıkhan, uyguladıkları politikaların sonuçlarının görülmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

İşsizlik oranının yaklaşık 35 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirten Işıkhan, "Savaş sarmalında dahi Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var, genç ve dinamik bir istihdam yapısına sahip. Aktif iş gücü politikalarımızla bu süreci Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başarıyla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram ikramiyesinde artış olmayacağı bilgisini veren Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız, SGK Başkanlığımızla görüştükten sonra." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:04:29. #7.13#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.