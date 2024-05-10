Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaş işe yerleşti - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaş işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaş işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaşın işe yerleşmesine aracılık ettiklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, engellilere sağlık alanında kolaylıklar sağlandığını ve istihdam edilen engellilere sigorta prim teşviki verildiğini belirtti. Ayrıca, çalışma gücü kaybı olan kişilere erken emeklilik imkanı sunulduğunu ve malul erkek yetimlere yaş şartı aranmaksızın yetim aylığı bağlandığını ifade etti. Bakan Işıkhan, engelli girişimcilere yönelik hibe desteğinin artırıldığını ve 65 bin 218 engelli vatandaşın kurs ve programlardan yararlandırıldığını da sözlerine ekledi.

10.05.2024 16:15
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaşın işe yerleşmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından, Bakanlığa bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) engellilere yönelik hizmetlerini paylaştı.

Engellilere sağlık alanında getirilen kolaylıklara değinen Işıkhan, engellilerin istihdamı halinde işverenlere sigorta prim teşviki sağladıklarını belirtti.

En az yüzde 40 çalışma gücü kaybı olan kişilere daha az süre ve primle erken emeklilik imkanının sunulduğunu bildiren Işıkhan, malul erkek yetimlere yaş şartı aranmaksızın yetim aylığı bağIadıklarını ifade etti.

Işıkhan, 330 iş koçunun engellilerin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere yönelik hibe desteğini 150 bin liradan 400 bin liraya yükselttik. 2014 yılından bu yana 3 bin 608 engelli girişimcimize 183 milyon liranın üzerinde hibe desteği verdik. 2012'den 2024 Nisan sonuna kadar 65 bin 218 engelli vatandaşımızı kurs ve programlardan yararlandırdık.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2012 yılından 2024 Nisan sonuna kadar 1,3 milyon engelli vatandaşımızla 2,6 milyon bireysel görüşme gerçekleştirdik."

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Hibe Desteği, Sigorta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaş işe yerleşti - Son Dakika

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