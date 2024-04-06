Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.
Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizden bugüne kadar ülkemizin sesini kahramanca dünyaya duyuran, etkin, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla küresel alanda basın camiasında bir marka haline gelen Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunluğu oluşturdu. Gurbetçilerin yoğun gelişi nedeniyle yollarda araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri önlemler alarak trafiğin aksamaması için çalışıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen AK Parti, 81 ilde yapılacak araştırma için seçmenin neden AK Parti'ye oy vermediğini araştırmak üzere anket çalışması yapacak. Erdoğan ise hatanın millette aranmaması gerektiğini vurgulayarak, partideki hataların görülerek düzeltilmesi gerektiğini belirtti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe, yarın oynanacak maçı kazanıp avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon final serisinde rakibine karşı 3-0'lık üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaşmıştı.
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