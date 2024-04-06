Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı'nın etkin, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla dünyaya duyuran ülkemizin sesi olduğunu belirtti.

06.04.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizden bugüne kadar ülkemizin sesini kahramanca dünyaya duyuran, etkin, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla küresel alanda basın camiasında bir marka haline gelen Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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