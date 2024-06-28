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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'nin güçlendirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, başkent Lefkoşa'daki temasları çerçevesinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti.

Meclis Şeref Salonu'ndaki ziyarette konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye'nin, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu gözeten dış politika anlayışına sahip olduğunu vurgulayarak Kıbrıs meselesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna desteklerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin gerektiğini tüm uluslararası görüşmelerde muhataplarına her vesileyle anlattıklarını aktaran Işıkhan, "KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.

"Şahsi Temsilci'nin tarafsız bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz"

Işıkhan, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) aracılığıyla Türk dünyası ile ilişkilerini artırmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu sürecin Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını dünyaya duyurmasını sağlamaya katkı sağlayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs'ta müzakere için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığına yönelik çalışmalarına işaret eden Bakan Işıkhan, BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın görev süresinin dolmasına bir hafta kaldığını hatırlattı ve "Şahsi Temsilci'nin görev süresinin sonunda tarafsız bir değerlendirme yapmasını ve raporunda sahadaki gerçekleri samimiyetle yansıtmasını bekliyoruz." dedi.

Işıkhan, Türkiye'nin her alanda KKTC'yi desteklemeye devam edeceğini belirterek bunun en önemli göstergesinin iki ülke arasında 5 Haziran'da imzalanan 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması olduğunu söyledi.

" Türkiye olarak her daim KKTC'nin yanında olacağız"

Türkiye ile KKTC'nin birçok projeyi birlikte hızla gerçekleştirdiklerini dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"KKTC'nin güçlendirilmesi öncelikli hedefimiz. Kıbrıs meselesi konusunda siyasi alanda çalışırken bununla eş zamanlı olarak KKTC'nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirmeliyiz. Türkiye olarak her daim KKTC'nin yanında olacağız. Her alanda olduğu gibi çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübelerimizi KKTC ile paylaşacağız."

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Kıbrıs meselesinin, KKTC ve Türkiye için milli dava olduğunu vurgulayarak ülkesine ziyarette bulunan Bakan Işıkhan ve heyetini ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC'nin işleyişi ve kurumsal yapısıyla bir devlet olduğunu ifade eden Töre, ana vatan Türkiye ile her zaman dayanışma içinde bulunduklarını ve bunun gelecekte de süreceğini söyledi.

Töre, sadece KKTC vatandaşı olanların Türk sağlık sisteminden yararlanmalarının temel hedefleri arasında bulunduğunu kaydederek bu alanda yapılacak çalışmaların önemini vurguladı.