Call of Duty'nin Xbox Game Pass Geleceği Belirsizliğe Sürükleniyor - Son Dakika
Call of Duty'nin Xbox Game Pass Geleceği Belirsizliğe Sürükleniyor

12.04.2026 13:39
Activision Blizzard'ın Call of Duty'yi Xbox Game Pass'e eklemesi, stratejik bir belirsizlik yaratarak servisin ekonomik dengelerini sarsıyor. Microsoft'un bu entegrasyon karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Activision Blizzard'ın Call of Duty'yi Xbox Game Pass'e eklemesi, stratejik bir belirsizlik yaratıyor. Call of Duty'nin Xbox Game Pass ekosistemindeki geleceği, yeni iddialarla büyük bir belirsizliğe sürüklendi. Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının temel motivasyonlarından biri, bu FPS serisini abonelik sistemine entegre etmekti, ancak bu kârlı bir strateji olmayabilir.

Windows Central editörü Jez Corden'ın duyumları, Microsoft'un abonelik servisinin sürdürülebilirliğini korumak için köklü bir yapılandırmaya gidebileceğine işaret ediyor. Call of Duty'nin Game Pass'e eklenmesi, servisin ekonomik dengelerinde beklenmedik çatlaklar yarattı ve Game Pass Ultimate fiyat artışı bunun ilk işaretlerinden biriydi. Corden, serinin abonelik sistemine dahil edilmesinin ana oyun satışlarına darbe vurduğunu ve Game Pass'in iç ekonomisini zorladığını belirtiyor.

Gelir dağılımı modelinde, Call of Duty'nin aslan payı alması diğer stüdyoların finansmanını tehlikeye atıyor. Microsoft, gelirleri oyuncuların vakit geçirdiği oyunlara göre dağıtıyor, bu da büyük markaların geliri tekelleştirmesine yol açıyor. Ayrıca, Call of Duty'nin geleneksel satış gelirleri de abonelik sistemi yüzünden risk altında.

Sektördeki çalkantılar, Microsoft'un yüksek bütçeli oyunlar için esnek paketler veya premium abonelik katmanları tanıtabileceğini gösteriyor. Corden, Call of Duty'nin Game Pass'ten çıkarılmasının güçlü bir olasılık olduğunu vurguluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu iddialar abonelik savaşlarının karmaşık bir evreye girdiğini kanıtlıyor.

Activision Blizzard, Call Of Duty, Microsoft, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Call of Duty'nin Xbox Game Pass Geleceği Belirsizliğe Sürükleniyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Call of Duty'nin Xbox Game Pass Geleceği Belirsizliğe Sürükleniyor - Son Dakika
