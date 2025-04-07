Çam Dağı'nda Bahar Renklendi

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında 900 metre rakımda yer alan Çam Dağı'nda baharda açan papatya, sümbül, lale ve mor orman çiçekleri doğayı renklendirdi.

Doğa ve kültür yolu üzerinde bulunan bölge, köknar, çam, akasya ve kestane ağaçlarının çevrelediği yapısıyla doğaseverlere huzurlu bir atmosfer sunarken, baharın gelişiyle yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor.

Papatya, sümbül, lale ve mor orman güllerinin (komar) çiçeklerinin açmasıyla renklenen doğa, kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapmak isteyen ziyaretçilere eşsiz deneyim sunuyor.

Baharın gelişiyle fotoğrafçılar, doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar için cazibe merkezi haline gelen bölgeyi ziyaret edenler, "çiçek tarlaları"nın arasında yürüyüş yapma, temiz hava soluma ve doğanın yeniden uyanışına tanıklık etme fırsatı buluyor.

Bu arada coğrafi işaretle tescillenmiş kestane balının üretim merkezlerinden biri olan Çam Dağı'nda kestane ağaçlarının ilkbaharda çiçeklenmesiyle başlayan arıcılık faaliyetleri devam ediyor.

Öte yandan bölgede oluşan ilkbahar manzaraları havadan da görüntülendi.