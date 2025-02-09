Çam Dağı\'nda Kış Manzarası

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar, FPV dron ile görüntülendi.
Kentte hafta içi etkili olan yağış sonucu zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki ormanlar karla kaplandı.
Çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı'ndaki güzel manzara, FPV dron ile görüntülendi.
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