Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı, sonbaharın renklerini kuşandı.
Kentin 900 rakımlı dağındaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.
Zengin bitki çeşitliliğine sahip coğrafi tescilli kestane balının üretildiği Çam Dağı bölgesi, Hendek ve Kocaali ilçeleri arasındaki güzergahı kullanan sürücülere kartpostallık manzaralar eşliğinde yolculuk fırsatı sunuyor.
Fotoğraf tutkunlarından da ilgi gören renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, havadan da görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Çam Dağı'nda Sonbahar Renkleri - Son Dakika
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