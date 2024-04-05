Cam Kemik Hastası Meclis Üyesi Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Cam Kemik Hastası Meclis Üyesi Mazbatasını Aldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde cam kemik hastası olan bedensel engelli Esat Balcı, belediye meclis üyesi olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Tekerlekli sandalyesiyle ilçe sokaklarında tebrikleri kabul eden Balcı, belediye binasına kadar taşındı. Belediye başkanı da onu kapıda karşıladı.

05.04.2024 19:06  Güncelleme: 19:08
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Cam kemik hastası meclis üyesi mazbatasını aldı

-Meclis üyesi olan özel bireyi zabıtalar kucaklarında belediyeye taşıdı

-Belediye Meclis üyesi özel bireyi yeni belediye başkanı kapıda karşıladı

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde cam kemik hastası olan bedensel engelli 30 yaşındaki Esat Balcı, belediye meclis üyesi adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Balcı, ilçe sokaklarında tebrikleri kabul ederek belediye binasına kadar tekerlekli sandalyesi ile gitti.

Yığılca ilçesinde oturan Esat Balcı, doğuştan cam kemik hastası olarak yaşamına devam ediyor. Rahatsızlığının tanısı geç konulduğu için cam kemik rahatsızlığı nedeni ile tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor. Engeline rağmen hem yaşama sıkı sıkıya tutunması hem de özel bireyler için farkındalık oluşturan çalışmalara imza atıyor. Bu çerçevede okuma yazmayı kendisi öğrenen Esat Balcı son olarak Düzce Üniversitesinde de yüksekokulu örgün okudu. Son yerel seçimlerde muhtar adayı olarak seçmenlerinden oy isteyen Esat Balcı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde ise Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. Seçimlerin ardından ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan Esat Balcı, "Güzel bir seçim süreci geçirdik. Elimizden geldiği kadar çalıştık. Bundan sonraki dönemde de güzel şeyler olacak. Özel bireylerin belediye meclislerinde yer alması çok güzel. Gerçek anlamda ayakları yere basmayan bir meclis üyesi var. Kendi adıma sadece özel bireyler için değil bütün ilçe halkıma en iyi hizmeti götürmek için çalışacağıma inanıyorum. Mazbatayı alırken çok mutlu oldum. Daha birçok özel bireyin mazbatalar alacağına inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

Esat Balcı, mazbatasını aldıktan sonra tekerlekli sandalyesi ile Belediye Binasına kadar ilçe sokaklarından geçerek gitti. İlçe halkı tarafından sık sık yolu kesilen Balcı, vatandaşların tebriklerini de kabul etti.

Zabıtalar kucağında çıkarttı

Yığılca Belediye Başkanlığı binasında ise özel bireyler için asansör ve rampa olmaması nedeniyle merdivenleri çıkamayan Balcı'ya zabıtalar yardımcı oldu. Esat Balcı'nın tekerlekli sandalyesine omuzlayan zabıtalar belediye binasına çıkarttı.

Kapıda başkan karşıladı

Esat Balcı'yı belediye binası girişinde yeni seçilerek, belediye başkanı olan Selami Savaş karşıladı. Savaş, Esat Balcı'yı kutlarken, belediye binasına en kısa sürede özel bireyler için asansör yapılacağı sözünü de verdi.

Kaynak: İHA

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