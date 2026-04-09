Çam: Muş, Barış ve Huzur Kapısı - Son Dakika
Çam: Muş, Barış ve Huzur Kapısı

Çam: Muş, Barış ve Huzur Kapısı
09.04.2026 18:16
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Muş'un önemini vurguladı ve barış için Türkiye'nin rolünü anlattı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Cumhurbaşkanı'mız sadece ülkemizde değil, bütün dünyada barışın ve huzurun tesisi için uğraşıyor." dedi.

Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Çam, Valiliği ziyaret etti, Vali Avni Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve partililerle görüşen Çam, maneviyatı yüksek bir ilde olduklarını söyledi.

Muş'un çok önemli bir kent olduğunu belirten Çam, şöyle konuştu:

"Burası Anadolu'ya, Balkanlar'a, İslam coğrafyasına açılan kapı aslında. Burası İstanbul'umuza, Balkanlar'ımıza ve bütün coğrafyaya ulaşabilmenin aslında en önemli karargahı. Bunun için maddi olarak da manevi olarak da bu topraklara hepimizin bir vazifesi ve aidiyeti var. Sizler de bu mekanlarda, bu toprakların insanı olarak çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Dava arkadaşlarımız olarak misyonumuzu en güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Hepinize minnettarız."

"Cumhurbaşkanı'mız sadece ülkemizde değil, bütün dünyada barışın ve huzurun tesisi için uğraşıyor" diyen Çam, şunları kaydetti:

"Hepimizin kendine göre bir cephesi var. Hepimiz takımın bir parçasıyız. Allah hepimizi güzel zaferlerle, başarılarla daim eylesin. İktisatta, ekonomide, ticarette, sosyal yaşamda, evlatlarımızı yetiştirmede ve gelecek nesillere güzel bir vatan ve Türkiye'yi teslim etme noktasında ecdadımıza layık kılsın."

Türk Kızılay Şubesi'nde düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDEP) İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Çam, beraberindeki heyetle Ulu Cami, Hacı Şeref Camisi, Alaeddin Bey Camisi ve Yıldızlı Han'da incelemelerde bulundu, esnafla çay içti.

Çam'a Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül, MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Gülbey Gümüştekin, kurum müdürleri, partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve EDEP üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, Kültür, Güncel, Turizm, Dünya, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çam: Muş, Barış ve Huzur Kapısı - Son Dakika

Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
18:12
Adnan Polat: Başkan Adayı Değilim
Adnan Polat: Başkan Adayı Değilim
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
