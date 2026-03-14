Çambaşı Kayak Merkezi\'nde JAK Timinden 128 Müdahale

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JAK timi, Çambaşı Kayak Merkezi'nde bu sezon 128 olaya müdahale ederek güvenliği sağladı.

Türkiye'de denize en yakın kış turizmi merkezlerinden Çambaşı Kayak Merkezi'ndeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, bu sezon 128 olaya müdahale etti.

Kar kalınlığının zaman zaman 2 metreyi bulduğu Çambaşı Yaylası, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri ile JAK timi de görev alıyor.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Kayak Merkezi'nde konuşlanan, farklı iklim koşullarında ve afet durumlarında yürütülen arama kurtarma faaliyetleri için özel eğitim alan JAK timi, 2017 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

1500 rakımlı yaylada görev alan 7 kişilik JAK timi, yaralanma, kaybolma, telesiyej ve arazide mahsur kalma gibi kritik olaylara müdahale ediyor.

Zorlu arazi koşullarında kar motoru ve arazi araçlarını kullanan ekipler, arama kurtarma, ilk yardım, tahliye ile asayiş görevlerini yerine getiriyor.

Timin eğitim ve tatbikatlarına önem veriliyor

Personelin zorlu arazi ve kış şartlarında her an göreve hazır bulunmasını sağlamak amacıyla arama kurtarma, ilk yardım, dağcılık, kayakla kurtarma ve tahliye konularında düzenli olarak eğitim ve uygulamalı tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

Olaylara en kısa sürede ve en doğru şekilde müdahale edebilmek için gerçekleştirilen bu faaliyetler sayesinde personelin bilgi, beceri ve koordinasyon kabiliyeti sürekli olarak geliştiriliyor. Böylece ekiplerin görev hazırlığı en üst seviyede tutuluyor.

Kayak merkezinde 7 gün 24 saat görev yapan tim, bölgede meydana gelebilecek her türlü olaya anında müdahale edebilecek şekilde hazır bekletiliyor.

JAK timi, 128 olaya müdahale etti

JAK timi tarafından bu sezon Çambaşı Kayak Merkezi ve çevresinde meydana gelen 128 olaya müdahale edildi.

Çalışmalar kapsamında 113 yaralı, ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan tedarik edilen kar üstü motosiklet, UTV araçları, sedye ve özel ekipmanlar kullanılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Ekiplerce ayrıca mahsur kalan 15 kişi yapılan arama çalışmaları neticesinde bulunarak güvenli alana ulaştırıldı.

JAK timi, vatandaşların kayak merkezinde güvenli şekilde vakit geçirebilmeleri için sürekli devriye halinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro
İsrail ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa’yı kapattı Filistinliler dışarıda namaz kılıyor İsrail ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa’yı kapattı! Filistinliler dışarıda namaz kılıyor

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
09:52
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:12:01. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.