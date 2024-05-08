Cambridge Üniversitesi öğrencileri İsrail ile ilişkileri neden kesmediğini sorguluyor - Son Dakika
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Cambridge Üniversitesi öğrencileri İsrail ile ilişkileri neden kesmediğini sorguluyor

Cambridge Üniversitesi öğrencileri İsrail ile ilişkileri neden kesmediğini sorguluyor

ABD'deki Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine katılan Cambridge Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin Ukrayna'ya saldırı başlatan Rusya ile ilişkileri keserken İsrail ile ilişkileri neden kesmediğini sorguluyor. Cambridge Üniversitesi bünyesindeki King's College'da onlarca öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kamp kurdu. Öğrenciler, üniversitenin İsrail ile tüm finansal ilişkilerini koparmasını talep ediyor.

08.05.2024 18:09  Güncelleme: 18:37
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ABD'deki Columbia Üniversitesinde başlayan ve birçok üniversiteye yayılan Filistin'e destek gösterilerine katılan İngiltere'nin saygın okullarından Cambridge Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin Ukrayna'ya saldırı başlatan Rusya ile ilişkileri keserken İsrail ile ilişkileri neden kesmediğini sorguluyor.

Dünyanın önde gelen yüksek öğretim kurumlarından Cambridge Üniversitesi bünyesindeki King's College'da onlarca öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kamp kurdu.

ABD'deki birçok üniversite kampüsünde akranları şiddetli polis baskınıyla gözaltına alınırken, Cambridge'teki protesto kamplarında öğrencilerin ders çalıştığı görüntüler göze çarptı.

Filistin bayrakları ve "Soykırımdan uzaklaşın" gibi mesajların yer aldığı pankartlarla dolu alanda, öğrenci ve ziyaretçilerin yararlanması için bir de kütüphane oluşturuldu.

Profesörler düzenli olarak uğradıkları bu alanda, öğrencilerle, İsrailli yerleşimcilerin sömürgecilik faaliyetlerini ve İsrail'in diğer baskı biçimlerini tartışıyor.

Dünyadaki akranları gibi Cambridge'in protestocu öğrencileri de okullarının İsrail ile tüm finansal ilişkilerini koparmasını istedi ve bu taleplerini 7 Mayıs Salı günü eğitimden sorumlu rektör yardımcısı Bhaskar Vira'ya doğrudan iletti.

"Daha önce Rusya'yla ilişkileri kesen Cambridge, şimdi neden isteksiz?"

Filistin için Cambridge hareketinin sözcülerinden Mahmoud Atallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye "soykırımla" ilintili kuruluşlarla olan her türlü bağını açıklaması ve bunları koparması için baskı yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Hazırladıkları açık mektuba 200'den fazla öğretim üyesinin imza atmasının ciddi bir akademisyen desteğine sahip olduklarını gösterdiğini aktaran Atallah, "Üniversite, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımına mali ve profesyonel desteğini açıklamayı ve bu desteği geri çekmeyi, soykırımdan etkilenen akademisyenlere yeniden yatırım yapıp, zorla yurdundan çıkarılmış tüm göçmenleri ve protestocu öğrencileri korumayı reddettiği sürece devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adını vermek istemeyen protestocu bir öğrenci de Rusya Ukrayna'ya girdiğinde Cambridge Üniversitesinin Rusya'yla ilişkileri kopardığını anımsatarak "Cambridge, daha önce bağlarını kopardı, şimdi (İsrail konusunda) neden isteksiz?" diye konuştu.

Üniversitenin aynı zamanda fosil yakıtlardan uzak durmayı da taahhüt ettiğini hatırlatan öğrenci, "Cambridge ile Filistinlilere yönelik soykırıma aktif olarak katılan şirketler arasındaki bağlar kesinlikle kabul edilemez." görüşünü paylaştı.

İsrail'in Gazze'de yaptıkları karşısında sessiz kalmayı reddeden Yahudi Cambridge öğrencileri de yapılanlara karşı çıkmak için kampa katıldıklarını anlattı.

İsmini paylaşmak istemeyen Yahudi bir öğrenci, "Buradayız, çünkü bizim adımıza yapılan bu soykırıma dayanamıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz, desteklemiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cambridge Üniversitesi öğrencileri İsrail ile ilişkileri neden kesmediğini sorguluyor - Son Dakika

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