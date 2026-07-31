Çamdeviren Çifti Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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Çamdeviren Çifti Türkiye'ye Getirildi

Çamdeviren Çifti Türkiye\'ye Getirildi
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Los Angeles'ta yaşamını yitiren Çamdeviren çifti, Türkiye'de toprağa verildi. Kesin ölüm nedenleri hâlâ belirsiz.

ABD'nin Los Angeles kentinde 10 Temmuz'da evlerinde ölü bulunan Aytaç Çamdeviren ile 8,5 aylık hamile eşi Gül Erdoğan Çamdeviren'in cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Gül Erdoğan Çamdeviren ve bebeği Ankara'da, Aytaç Çamdeviren ise İstanbul'da toprağa verildi. Çamdeviren çiftinin ölümünün ardından ABD'li yetkililer tarafında başlatılan soruşturmanın sonuçlanmadığı kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Aytaç Çamdeviren ile 8,5 aylık hamile eşi Gül Erdoğan Çamdeviren'in Holmby Caddesi'ndeki evlerinden 10 Temmuz günü saat 05.45 sıralarında silah sesi duyuldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çifti silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aytaç ve Gül Erdoğan Çamdeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin evlerinde ölü bulunmasının ardından ABD'li yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Ancak olayla ilgili kesin ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

CENAZELERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Aytaç Çamdeviren ile eşi Gül Erdoğan Çamdeviren'in cenazeleri, otopsi işlemleri için 29 Temmuz'da Los Angeles'tan İstanbul'a getirildi. Gül Erdoğan Çamdeviren'in cenazesi memleketi Ankara'ya gönderilirken, Aytaç Çamdeviren'in cenazesi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.. Aytaç Çamdeviren'in cenazesini teslim almaya gelen yakınları ve arkadaşları, Çamdeviren'in ABD'de bir teknoloji şirketinin sahibi olduğunu, ailesiyle herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek ölümleri şüpheli bulduklarını ifade etti. Yakınları, ABD'li yetkililer tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadığını söyledi.

EŞİ VE BEBEĞİ ANKARA'DA, KENDİSİ İSTANBUL'DA DEFNEDİLDİ

Gül Erdoğan Çamdeviren ile bebeğinin cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Aytaç Çamdeviren'in cenazesi ise Bakırköy Yeni Mahalle Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Halkalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: DHA

Los Angeles, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çamdeviren Çifti Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika

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