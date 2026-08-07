Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti - Son Dakika
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Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti

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Ukrayna açıklarında İHA ve füze saldırılarına hedef olan Panama bayraklı ticari kuru yük gemisi ’M/V Lady Zehma’, hasarlı şekilde İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamladı.

Ukrayna açıklarında İHA ve füze saldırılarına hedef olan Panama bayraklı ticari kuru yük gemisi 'M/V Lady Zehma', hasarlı şekilde İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı.

Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti

Ukrayna'nın Odessa limanı yakınlarında 21 Temmuz 2026 tarihinde Karadeniz'i geçerken iki ayrı saldırının hedefi olan Panama bayraklı ticari kuru yük gemisi M/V Lady Zehma, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçişini gerçekleştirdi. 172,9 metre uzunluğunda ve 29,4 metre genişliğindeki genel kargo gemisi, Karadeniz'de uğradığı saldırıların ardından seferine devam ederek İstanbul Boğazı'na ulaştı ve geçişini sorunsuz tamamladı.

Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti
Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti

ÜÇ SAAT ARAYLA ÇİFTE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Geminin işletmecisi GN Group Corporation tarafından doğrulanan olayda, genel kargo gemisine yönelik ilk olarak 08.30 civarında bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleşmiş, bu olaydan üç saat sonra saat 11.30'da ise füze/roket saldırısı düzenlenmişti. Büyük tehlike atlatan 173 metre uzunluğundaki dökme yük gemisinde görevli 19 Azerbaycanlı, 1 Türk, 1 Ukraynalı ve 1 Mısırlı olmak üzere toplam 22 kişilik mürettebat, saldırılardan yara almadan kurtulmuş ve herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Ardışık saldırılar sonucu kargo ambarlarından birinde, ambar kapağında ve güverte alanlarında yapısal hasar oluşan M/V Lady Zehma, kendi itki gücünü (motorunu) korumayı başarmıştı. Saldırı sonrasında herhangi bir deniz kirliliği veya çevreye zararlı sızıntıya yol açmayan hasarlı gemi, operasyonel olarak yoluna devam ederek bugün İstanbul Boğazı sularından geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti - Son Dakika

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