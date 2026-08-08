Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika
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Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu

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“Aşk Tesadüfleri Sever 3” filminin basın toplantısına katılan Devrim Özkan, toplantı öncesinde babaannesinin vefat haberini aldığını açıkladı. Büyük üzüntü yaşayan oyuncu, konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

Son dönemde yer aldığı projelerle dikkat çeken Devrim Özkan, “Aşk Tesadüfleri Sever 3” filminin çekimlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısına rol arkadaşlarıyla birlikte katıldı. Özkan, basın toplantısının yapıldığı gün çok sevdiği babaannesinin vefat haberini aldı. Yaşadığı acıya rağmen film ekibini yalnız bırakmayan oyuncu, toplantıya katılarak kamera karşısına geçti.

GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU: BU FİLM ONUN RUHUNA GİTSİN 

Konuşması sırasında duygularına hakim olmakta zorlanan Devrim Özkan, babaannesini kaybettiğini açıklarken gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Özkan, “Bugün canım babaannemi kaybettim. Ama bu film onun ruhuna gitsin... Muhteşem bir film olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu

“AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3”TE BAŞROLDE

Devrim Özkan, serinin üçüncü filminde Mavi karakterine hayat veriyor. Oyuncu, yapımda Mehmet Günsür ve Serkan Altunorak gibi isimlerle kamera karşısına geçti. İstanbul'da başlayan ve farklı şehirlerde devam eden filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Özkan, daha önce “Ramo”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, “Vuslat” ve “Çift Kişilik Oda” gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak “Yeraltı” dizisinde Ceylan karakterini canlandırdı.

Devrim Özkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Recep ALP Recep ALP:
    çok önemli bir haber bize ne 4 1 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    Bu kim? Haber ne alaka 3 1 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ne özelliği var bunun 2 1 Yanıtla
  • Ümit Onur Ümit Onur:
    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Allah kalanlara sabır versin inşallah 0 1 Yanıtla
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