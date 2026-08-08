Giresun'da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş - Son Dakika
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Giresun'da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş

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Giresun'un sahil kesimlerinde fındık hasadı başladı. Bu yıl rekoltenin beklenenin altında olacağını belirten üreticiler, "Havaların yağışlı olması hem fındığın olgunlaşmasını geciktirdi hem de bazı ürünlerin çürümesine neden oldu. İlk dönemlerde ilaçlamalarımızı yapmamıza rağmen çotanakların yaklaşık yarısının içi boş" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındıkta, Giresun'un sahil kesimlerinde hasat başladı. Yıl boyunca bahçelerinde emek veren üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte fındıklarını toplamaya başladı.

Hasat öncesi bahçelerdeki hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, topladıkları fındıkları çuvallarla harman alanlarına taşımaya başladı. Sahil kesimlerinde başlayan hasadın, önümüzdeki günlerde orta ve yüksek rakımlardaki bahçelerde de devam etmesi bekleniyor.

"FİYATLAR 300 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Fındık hasadına başlayan üreticiler, serbest piyasada oluşacak fiyatın açıklanan taban fiyatın üzerine çıkmasını umut ediyor. Geçen yıl serbest piyasada fındığın açıklanan fiyatın üzerinde alıcı bulduğunu hatırlatan üreticiler, bu yıl gerçekleşecek rekoltenin de açıklanan tahminlerin altında kalabileceğini belirterek, fiyatların 300 liranın üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

Giresun'da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş

"10 KİLO FINDIK ANCAK BİR İŞÇİNİN GÜNLÜK YEVMİYESİNİ KARŞILIYOR" 

Fındık üreticilerinden Nihat Öztürk, artan işçilik ve üretim maliyetlerine dikkat çekerek, açıklanan fiyatın üreticinin masraflarını karşılamada yetersiz kalabileceğini söyledi. Öztürk, "10 kilo fındık ancak bir işçinin günlük yevmiyesini karşılıyor. 50 kilo fındık ise bir bahçe temizliği yapan işçinin maliyetini ancak karşılar. Açıklanan fiyat, maliyetin altında kalabilir. Ancak serbest piyasada fiyatların yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

Giresun'da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş

"BEKLENEN REKOLTE YOK"

Üretici Salih Demir ise hasat öncesinde daldaki fındığın önemli bir bölümünün döküldüğünü ve bu nedenle geçen yıldan daha fazla ürün beklemediklerini ifade etti. Yağışlı hava nedeniyle fındığın olgunlaşmasının geciktiğini belirten Demir, "Yağışlı havalar nedeniyle bu yıl fındık biraz geç oldu. Henüz tam olarak kızarmayan fındığı toplamaya başladık. Havaların yağışlı olması hem fındığın olgunlaşmasını geciktirdi hem de bazı ürünlerin çürümesine neden oldu. İlk dönemlerde ilaçlamalarımızı yapmamıza rağmen çotanakların yaklaşık yarısının içi boş. Dolayısıyla beklenen rekolte yok" diye konuştu.

Giresun'da sahil kesimlerinde başlayan fındık hasadının, ürünlerin olgunlaşmasına bağlı olarak önümüzdeki günlerde orta ve yüksek rakımlardaki bahçelerde de yoğunlaşması bekleniyor.

Giresun'da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş
Kaynak: İHA

Giresun, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş - Son Dakika

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