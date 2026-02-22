Cami İçi Panik: Tavandan Parçalar Düştü - Son Dakika
Cami İçi Panik: Tavandan Parçalar Düştü

22.02.2026 23:29
Şanlıurfa'da camide ikindi namazı sırasında tavandan çökme yaşandı, yaralanan olmadı.

ŞANLIURFA'da ikindi namazı sırasında camide ibadet eden cemaatin üzerine asma tavandan kopan sıva ve beton parçaları düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hacı Musa Kızıldemir Camii'nde meydana geldi. İkindi namazı için imamın arkasında saf tutan cemaat, secdeye vardıkları sırada asma tavandan kopan parçaların üzerlerine düşmesiyle büyük korku yaşadı. Tavandan kopan parçalarla birlikte cami içinde toz bulutu oluştu.

CEMAAT NAMAZI YARIDA BIRAKTI

Olay sırasında imam ve cemaat namazı yarıda keserek, hızla caminin dışına çıktı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, camide bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cemaatin secdede olduğu sırada tavandan kopan parçaların aniden düştüğü, imam ve cemaatin panikle ayağa kalkarak camiyi dışarı çıktığı görüldü.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera:/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

23:27
