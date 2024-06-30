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Cami tuvaletlerinin kirliliğine dikkat çekmek için tuvaletleri temizlediler

"Vatandaşımız bu konudan şikayetçi ama yine bu konu vatandaşımızın sorumluluğunda"

BOLU - Bolu'da 2 arkadaş, cami tuvaletlerinin kirliliğine dikkat çekmek için ellerine aldıkları temizlik malzemeleri ile kirli olan tuvaletleri temizledi.

Bolu'da cami tuvaletlerinin temizliğini zaman zaman Bolu Belediyesi, cami imamları ve gönüllü vatandaşlar yapıyor. Bolu şehir merkezinin biraz uzağında kalan cami tuvaletlerinde göze çarpan kirlilik vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu. Mahmut Alan ve Sinan Çetin cami tuvaletlerindeki kirliliğe dikkat çekmek için farkındalık olması hedefiyle temizlik malzemelerini kaptıkları gibi kirli olan tuvaletlerde soluğu aldı. İki arkadaş fırça, paspas ve yüzey temizleyici yardımıyla kirli halde bulunan birkaç caminin temizliğini yaptı. Şehir merkezinde temiz olan cami tuvaletlerini de gezmeyi ihmal etmeyen iki arkadaş, mahallenin muhtarlarını arayarak tebrik etti.

"Fırsat buldukça cami tuvaletlerini temizliyorum"

Arkadaşıyla birlikte tuvaletleri temizleyen Mahmut Alan, "Merkezden biraz uzaktaki camilere gittiğimizde genelde cami tuvaletlerinin pis olduğunu görüyoruz. Şehir merkezinde çok yok. Üst tarafta namaz kılıyoruz ama alt taraf pis. Vatandaşımız bu konudan şikayetçi ama yine bu konu vatandaşımızın sorumluluğunda. Sonra da hocalarımızın sorumluluğunda. Buraya gelen cemaat 15 dakika erken gelse, ben aracımda fırça, paspas ve yüzey temizleyici ile geziyorum. Fırsat buldukça cami tuvaletlerini temizliyorum. Hocalarımız her Cuma para topluyor. Vatandaşın tepkisini çekiyor. Para toplanılma işine ben karşıyım ama madem toplanıyor her ay 1 defa caminin kendisi için para toplanılmalı. Arkadaşlar bunun görevliye ihtiyacı yok. Cemaatin temizlemesi de gerekir. Ben bugüne kadar hiç yayınlamamıştım böyle bir şeyi. Ama örnek teşkil etmesi için böyle bir şey yaptık" dedi.