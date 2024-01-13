Çamlıbel'de sis ve kar yağışı etkili oldu

TOKAT - Tokat- Sivas il sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Tokat- Sivas il sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu. Tokat-Sivas karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sisli yolda sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan ormanlık alan doğa harikası manzaralara sahne oldu. Kar yağışı nedeniyle kayan bir tır yoldan çıkarak tarlaya düştü.