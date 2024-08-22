Çamlıyayla\'da cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Tarsus-Çamlıyayla Karayolu Keşbükü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Celal S. yönetimindeki 01 ARF 717 plakalı motosiklet ile Yasin K. idaresindeki 01 AGZ 21 plakalı cip, çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücüsü ile arkasında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.