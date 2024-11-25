Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alucra- Şebinkarahisar kara yolu Aktepe köyü mevkisinde, Yakup Urtaç idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Erol Kapucu, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Urtaç ve Kapucu'nun Giresun İl Genel Meclis üyeleri oldukları, kaza sırasında meclis toplantısına katılmak için Giresun'a gittikleri öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çamoluk'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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