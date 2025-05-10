Çamura Saplanan İnek Kepçeyle Kurtarıldı

Düştüğü su kanalında çamura saplanan inek, kepçeyle kurtarıldı

HATAY - Hatay'da su kanalına düşerek çamura saplanan inek kepçeyle kurtarıldı.

Kırıkhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde su kanalına düşen inek, çamura saplandı. İneği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için kepçe destekli operasyon başlattı. Çamura saplanan inek, ekiplerin çalışmalarıyla temizlenen su kanalından kepçeye bağlanarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.