Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı
BARTIN'da çamura saplanan inek, jandarma ve iş makinesiyle kurtarıldı. Sahibi teşekkür etti.
BARTIN'da dereden su içmek istediği sırada çamura saplanan inek, gövdesine halat bağlanarak iş makinesiyle kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Arıönü köyünde meydana geldi. Dereye su içmeye inen inek, çamura saplandı. Kendi çabalarıyla ineği çıkaramayan köylüler, jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, gövdesine halat bağladıkları ineği iş makinesiyle çekerek kurtardı. İneğini teslim alan sahibi, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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