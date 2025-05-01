Çamura Saplanan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ineğiyle çamura saplanan yaşlı adam, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kekeç köyü Hamam mezrası Abdurrahmanlar mevkisinde 88 yaşındaki İsmail Ünsal'ın ineğiyle çamura saplandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, çamura saplanan Ünsal'ı ve ineğini kurtardı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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