Can Aksoy Fatih Mahallesi\'nde Ziyaret Gerçekleştirdi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Fatih Mahallesi'nde çeşitli projeleri yerinde inceleyerek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Aksoy, mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Fatih Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Mahalle muhtarı Mehmet Yıldırım'la bir araya gelen Aksoy, daha sonra sağlık ocağı projesinin yapılacağı arazide inceleme yaptı.

Aksoy ve beraberindekiler, muhtarlık binasının yanındaki 985 metrekarelik belediye arazisine sağlık ocağı yapılmasını değerlendirirken, Mustafa Yeşil Ortaokulu'nun yanındaki 9 bin 700 metrekarelik alanda anaokulu yapılmasına yönelik de incelemede bulundu.

Mahalle sakinlerinin dinlenip vakit geçirebileceği yeşil alan ihtiyacının da ele alındığı ziyarette, 881. ve 853. sokaklardaki iki farklı noktada "Nefes Bahçesi" projeleri üzerine çalışmalar başlatılacağı belirtildi.

Aksoy, Enver Yeşilyurt Camisi'nin avlusunda yaptığı incelemede ise saptanan eksikliklerin bir an önce giderilmesi talimatını verdi.

Daha sonra Pazaryolu Caddesi'nde yer alan hastane üstündeki 692 metrekarelik yeşil alanı ziyaret eden Aksoy, buraya yeni bir park yapılması için gerekli adımların atılacağı bilgisini verdi.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Aksoy, "Mahalle sakinlerimizle birebir görüşerek ihtiyaçları yerinde tespit ettik. Esenyurt'un her mahallesinde olduğu gibi Fatih Mahallesi'nde de yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.