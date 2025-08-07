Çan\'da ATV Uçuruma Devrildi: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çan'a bağlı Uzunalan köyüne gezmeye giden D.B'nin kullandığı 17 AFV 717 plakalı ATV aracı, henüz bilinmeyen nedenle Ortaburun mevkisinde kontrolden çıkıp yaklaşık 30 metre yükseklikten Kocabaş Çayı kenarındaki uçuruma devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları alandan sedye ile çıkarılan D.B. ve arkadaşı C.K. sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
