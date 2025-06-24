??????? Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü.
Çakmakçayır Mahallesi Değirmen Sokak'ta İbrahim Arabacı'ya ait evin bahçesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekibi ile Çan Orman İşletme Müdürlüğü arazözünün müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.
Depoda hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Çan'da Depoda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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