Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Terzialan beldesi Çakmak Çayır Mahallesi Kayalıdere mevkisindeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına yörede yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerce söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çan'da Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?