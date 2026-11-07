Çan'da TIR ile çarpışan otomobil alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çan'da TIR ile çarpışan otomobil alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

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Çan\'da TIR ile çarpışan otomobil alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Paşaköy yakınlarında dün 18.30 sıralarında TIR ile çarpışan otomobil alev aldı, otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin Çan'dan Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu belirlendi; otomobili kimin kullandığı henüz tespit edilemedi.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde TIR ile çarpışıp, alev alan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Paşaköy yakınlarında bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. T.B. yönetimindeki 17 HL 011 plakalı TIR ile karşıdan gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Otomobil alev alarak, yanmaya başladı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği alevler, itfaiye ekiplerinir de gelmesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki hayatını kaybedenlerin Çan ilçesinden Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu belirlendi. Otomobili ise henüz kimin kullandığının tespit edilemediği bildirildi.

Kaynak: DHA
ÇanakkaleGüncelÇanSon Dakika

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