Çan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yenice'den Çan yönüne giden N.D'nin kullandığı 10 TS 398 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden F.C. idaresindeki 17 KR 525 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 17 KR 525 plakalı otomobil şarampole devrildi, diğer araç ise ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü N.D. ile Ahmet Talha Çakır, Nehir Demirtaş, Zeynep Demirtaş ve Hafize Demirtaş yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, N.D'nin kullandığı otomobilin arka lambalarının yanmadığı iddia edildi.
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