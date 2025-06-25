Çan\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve Çan Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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