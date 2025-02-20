Çanakkale'nin Çan ve Lapseki ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Çan ve Lapseki'de gece başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. İlçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye ulaştı.
Kar, Lapseki'nin Dumanlı, Beyçayır, Karamusalar, Kırcalar köylerinin dağlık kesimlerinde güzel görüntüler oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Çan ve Lapseki'de Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?