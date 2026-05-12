Can Veren Pervaneler Semineri
12.05.2026 17:48
İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suça sürüklenen çocuklar için farkındalık semineri düzenledi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocuklar ve ailelerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Can Veren Pervaneler" başlıklı seminer düzenlendi.

Müdürlüğün Kadıköy binasındaki Bilişimle Değişim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, çalışmalarının yalnızca hukuki süreçlerle sınırlı olmadığını söyledi.

Çalışmalarının insanın gönlüne, düşüncesine ve geleceğine dokunan iyileşme süreci olduğuna inandıklarını belirten Sancı, özellikle gençlerin topluma kazandırılması, milli ve manevi değerlerle güçlenmesi ve umut duygusunu yeniden hissetmesinin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Seminerde, yazar ve şair Hayati İnanç da aile içi iletişim, değerler eğitimi ve toplumsal duyarlılık konularına değindi.

İnanç, seminerin ardından yaptığı açıklamada, suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin programdan duyduğu memnuniyeti anlattı.

İnsanların birbirlerine şefkatle ve anlayışla yaklaşması gerektiğini ifade eden İnanç, bunun zorunluluk olduğunu belirtti.

İnanç, aile içi iletişim, değerler eğitimi ve toplumsal duyarlılık konularına ilişkin, "Allah'tan korkun. Aile içi ve aile dışı iletişim Allah'tan korkmakla mümkün. Birbirimizi anlamaya çalışalım, birbirimize şefkatle yaklaşalım. Allah'ı ve ölümü unutmayalım. Neticede hesap vereceğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Kibir, her türlü hayra engeldir. Kibirden sakınıp haddimizi bilmemiz önemli. Öfke kibirdendir. Kendimize dikkat etmemiz lazım, dersimizi alalım." ifadelerini kullandı.

Ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayan İnanç, "Son sığınağımız, kalemiz ve ciddi tehdit altında olduğu da hakikat. Uyanık olmamız lazım. Aileyi göz bebeğimiz gibi korumak için azami hassasiyete ihtiyacımız var." dedi.

Seminere, Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy, kurum personeli, suça sürüklenen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

